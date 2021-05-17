Alman polisinden yolda rahatsızlanan Türk vatandaşına şiddet! İnsanlık dışı muamele

Almanya'nın Frankfurt şehrinde psikolojik rahatsızlığı bulunan Selim Çiftçi isimli Türk vatandaşı, Alman polisi tarafından sokak ortasında acımasız bir şekilde dakikalarca dövüldü. Konuya ilişkin paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Alman polisinin engelli bir Türk vatandaşına karşı orantısız güç kullanmasını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum. Almanya'dan gelen görüntüler, vicdanı olan ve insan haklarına saygı duyan herkesi alarma geçirmelidir" dedi.