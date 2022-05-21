ABD’nin Atina’ya askeri desteği sürüyor! ABD’den Yunan donamasına 6 özel harekat botu

Dedeağaç'taki dev yığınakları, çok sayıda askeri yapılanmasıyla Yunanistan'ı adeta ABD üssüne çeviren Biden yönetimi ülkeye silah göndermeye devam ediyor. Son olarak ABD, Yunanistan donanmasına 6 adet yeni şişme özel harekat botu hediye etti. Detayları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.

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