21 Mayıs 2022, Cumartesi
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ABD’nin Atina’ya askeri desteği sürüyor! ABD’den Yunan donamasına 6 özel harekat botu
Dedeağaç'taki dev yığınakları, çok sayıda askeri yapılanmasıyla Yunanistan'ı adeta ABD üssüne çeviren Biden yönetimi ülkeye silah göndermeye devam ediyor. Son olarak ABD, Yunanistan donanmasına 6 adet yeni şişme özel harekat botu hediye etti. Detayları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.