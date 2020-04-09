ABD'de sosyal mesafe kuralı hiçe saydılar! Korkunç görüntüler |Video

Dünya genelinde 1 milyon 500 bin vaka sayısını aşan 90 binde fazla insanın hayatının kaybetmesine neden olan corona virüs ABD'de can almaya devam ediyor. Vaka sayısının 500 bin sınırına dayandığı ülkede bugün 1890 kişi daha yaşamını yitirirken hayatını kaybedenlerin sayısı ise ülke genelinde 14 bini geçti. Tüm bu yaşananlara rağmen Florida eyaletinde işsizlik belgesi alabilmek için sıraya giren yüzlerce sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Sosyal medyada yayınlar görüntüler tepki çekti.