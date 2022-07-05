ABD’de korkunç cinayet! Hamile kadın ölümünü böyle tahmin etmiş

ABD'de geçen aylarda evinde ölü bulunan ve üçüncü çocuğuna hamile olan Amber Guichelaar cinayetinde ortaya çıkan günlük şoke etti. Doğum gününe 3 gün kala yatağında ölü olarak bulunan genç kadının günlüğüne yazdıkları gerçekleri gözler önüne serdi.