ABD'de bir devir sona erdi! ABD Başkanı Donald Trump veda etti

ABD Başkanı Donald Trump, yeni Başkan Biden'ın yemin töreni öncesinde bir veda konuşması gerçekleştirdi. Trump konuşmasında "Kongremize yapılan saldırıdan dolayı tüm Amerikalılar dehşete kapıldı. Siyasi şiddet, Amerikan halkı olarak değer verdiğimiz her şeye karşı yapılmış bir saldırıdır.Özellikle, on yıllardır yeni bir savaş başlatmayan ilk ABD başkanı olmaktan da gururluyum" ifadelerini kullandı.