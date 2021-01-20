20 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ABD'de bir devir sona erdi! ABD Başkanı Donald Trump veda etti

ABD'de bir devir sona erdi! ABD Başkanı Donald Trump veda etti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.01.2021 01:23
Güncelleme:20.01.2021 01:24
ABD Başkanı Donald Trump, yeni Başkan Biden'ın yemin töreni öncesinde bir veda konuşması gerçekleştirdi. Trump konuşmasında "Kongremize yapılan saldırıdan dolayı tüm Amerikalılar dehşete kapıldı. Siyasi şiddet, Amerikan halkı olarak değer verdiğimiz her şeye karşı yapılmış bir saldırıdır.Özellikle, on yıllardır yeni bir savaş başlatmayan ilk ABD başkanı olmaktan da gururluyum" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump veda etti
ABD Başkanı Donald Trump veda etti
İngiltere’de sancılı dönem!
İngiltere’de sancılı dönem!
Dünya bu fotoğrafları konuşuyor!
Dünya bu fotoğrafları konuşuyor!
Petrol tankeri patladı! Ölü ve yaralılar var
Petrol tankeri patladı! Ölü ve yaralılar var
Etna Yanardağı lav püskürttü
Etna Yanardağı lav püskürttü
Kanlı baskın planlı mıydı?
Kanlı baskın planlı mıydı?
ABD'nin yeni toprak zengini
ABD'nin yeni toprak zengini
Sahra Çölü'ne kar yağdı
Sahra Çölü'ne kar yağdı
Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi!
Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi!
Türk Armin'den Prof. Dr. Şahin'e övgü dolu sözler!
Türk Armin'den Prof. Dr. Şahin'e övgü dolu sözler!
Alman vekil Almanya'da yükselen İslamofobiyi A Haber'de değerlendirdi
Alman vekil Almanya'da yükselen İslamofobiyi A Haber'de değerlendirdi
ABD'deki yemin töreni eylemciler toplanmaya başladı .
ABD'deki yemin töreni eylemciler toplanmaya başladı .
Daha Fazla Video Göster