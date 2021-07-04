ABD’de Bağımsızlık Günü hazırlıkları sırasında havai fişek patlaması

ABD’nin Maryland eyaletinde Bağımsızlık Günü kutlamaları için yapılan hazırlıklar sırasında havai fişeklerin yanlışlıkla patlaması sonucu birkaç personel hafif şekilde yaralandı.

ABD'nin Atlantik Okyanusu kıyısında yer alan Maryland eyaletinde bulunan Ocean City'de Bağımsızlık Günü kutlamaları için yapılan hazırlıklar sırasında havai fişekler yanlışlıkla patladı. Patlamada, kutlama hazırlıkları yapan bazı çalışanların hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, havai fişek gösterisi için yapılan hazırlıklar sırasında kasıtsız olarak havai fişeklerin patladığı, havai fişek şirketinin çalışanlarından bazılarının hafif şekilde yaralandığı ve hastaneye götürülmeyi reddetti belirtildi.



İtfaiye Şefi Richie Bowers ise, havai fişeklerin araçtan indirilmeden önce itfaiye ekiplerinin havai fişeklerin çevresinde güvenli bir bölge oluşturduğunu ve diğer güvenlik protokollerini devreye soktuğunu belirterek, "Başkalarının yaralanmasını engelleyen işte bu bölge ve güvenlik protokolleridir" ifadelerini kullandı. Bowers, itfaiye ekiplerinin kazanın nedenini araştırdığını açıkladı.