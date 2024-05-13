13 Mayıs 2024, Pazartesi
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ABD Başkanı Biden’dan ateşkes açıklaması: Hamas esirleri bırakırsa hemen ateşkes olur
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Hamas'ın elindeki rehineleri serbest bırakması durumunda hemen ateşkes sağlanabileceğini söyledi. Hamas ve İsrail taraflarından ise konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi. Öte yandan İsrail'in Gazze'de soykırımı devam ediyor, güney kısımda yine internet kesildi ve sivil yerler bombalandı. Kuzeydeki Cibaliye Mülteci kampı da hedef alındı. Batı Şeria'da da çok sayıda eve baskın yapıldı. Dünyada vicdan ayaklanması devam ediyor. Batılı devletler Filistin’e destek veren insanlara polis eliyle sert müdahalelerde bulunuyor.