13 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ABD Başkanı Biden’dan ateşkes açıklaması: Hamas esirleri bırakırsa hemen ateşkes olur

ABD Başkanı Biden’dan ateşkes açıklaması: Hamas esirleri bırakırsa hemen ateşkes olur

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.05.2024 09:47
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Hamas'ın elindeki rehineleri serbest bırakması durumunda hemen ateşkes sağlanabileceğini söyledi. Hamas ve İsrail taraflarından ise konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi. Öte yandan İsrail'in Gazze'de soykırımı devam ediyor, güney kısımda yine internet kesildi ve sivil yerler bombalandı. Kuzeydeki Cibaliye Mülteci kampı da hedef alındı. Batı Şeria'da da çok sayıda eve baskın yapıldı. Dünyada vicdan ayaklanması devam ediyor. Batılı devletler Filistin’e destek veren insanlara polis eliyle sert müdahalelerde bulunuyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ateşkes açıklaması! Esirleri işaret etti
Ateşkes açıklaması! Esirleri işaret etti
Japonya’dan PKK karşıtı önlem!
Japonya’dan PKK karşıtı önlem!
Putin Şoygu’nun yerine Belousov’u önerdi!
Putin Şoygu'nun yerine Belousov’u önerdi!
Avrupa Arda Güler’i konuşuyor
Avrupa Arda Güler'i konuşuyor
Endonezya’da sel: 34 ölü
Endonezya’da sel: 34 ölü
Ukrayna Belgorod’u vurdu: 7 ölü
Ukrayna Belgorod'u vurdu: 7 ölü
Eurovision’da katil İsrail’e tepki
Eurovision'da katil İsrail'e tepki
Binlerce İsrailli ’den Netanyahu’ya protesto!
Binlerce İsrailli 'den Netanyahu'ya protesto!
Eurovision’da katil İsrail’in temsilcisi yuhalandı!
Eurovision'da katil İsrail'in temsilcisi yuhalandı!
Gazzeli müzisyen Fares Anbar A Haber’de!
Gazzeli müzisyen Fares Anbar A Haber'de!
82 ve 85 yaşındaki aktivistler eylemde!
82 ve 85 yaşındaki aktivistler eylemde!
Yunanistan’dan Gazze’ye destek gösterisi!
Yunanistan'dan Gazze'ye destek gösterisi!
Daha Fazla Video Göster