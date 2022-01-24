A Haber krizin merkezi Ukrayna'da! İşte bölgede son durum

ABD Dışişleri Bakanlığı, olsa bir Rusya müdahalesine karşı, Kiev büyükelçiliğindeki personelinin ailelerine Ukrayna'dan ayrılması talimatı verdi. Ukrayna'da gerilim güç geçtikçe artıyor. Peki bölgede son durum ne? Gelişmeleri günlerdir sıcak nokta takip eden A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu canlı yayında aktardı.

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