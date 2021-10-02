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Kalp Yarası 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | "Benim Ferit'e olan aşkımı satın alamazsınız..."

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Giriş: 02.10.2021 12:45
Güncelleme:02.10.2021 12:45
Kalp Yarası 14. yeni bölüm 2. fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, etkileyici hikayesiyle yaz aylarına damga vurdu. Her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanına, "Benim Ferit'e olan aşkımı satın alamazsınız..." sözleri damga vurdu.

Ferit, Ayşe'ye karşı tüm hayal kırıklıklarını bastırıp Ayşe'nin işlemediği bir suç yüzünden haksız yere tutulduğu cezaevinden çıkarmak için canını dişine takarak çalışır. Mahkeme günü gelip çattığında Ferit Ayşe'yi savunurken farkına varmadan daha büyük kırgınlıklara yol açar.

İhsan'ın ihaneti Vedia'nın hayatını alt üst etmekle kalmaz, Vedia'nın konaktaki konumunu da sarsar. Vedia'nın tek tesellisi Zeytin olur. Yaman ise Sancakzadeler'e karşı kurduğu intikam oyununa devam etmektedir.

Hande'nin Ayşe ve Ferit'i ayırmak için oynadığı oyunlar işe yaramaz. Üstüne üstlük Ayşe de Ferit de ona meydan okur. Öte yandan Yaman'dan aldığı ders de Hande'yi iyice sarsmış, zaten kırılgan olan ruh halini daha da kötüye götürmüştür. Hande, elindeki son kozu oynamaya karar verir. Hande'nin bu son hamlesi en çok da Ayşe ve Ferit'in hayatını kökünden değiştirecektir.

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Kalp Yarası 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Benim Ferit’e olan aşkımı satın alamazsınız...
Kalp Yarası 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | "Benim Ferit'e olan aşkımı satın alamazsınız..."
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