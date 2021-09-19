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Kalp Yarası 12. bölüm fragmanı yayınlandı! "Ben katil değilim, ben masumum!"

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Giriş: 19.09.2021 16:56
Güncelleme:19.09.2021 16:58
Kalp Yarası 12. yeni bölüm fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, etkileyici hikayesiyle yaz aylarına damga vurdu. Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kalp Yarası'nın 12. bölüm fragmanına, "Ben katil değilim, ben masumum!" sözleri damga vurdu.
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