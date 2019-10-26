Reyyan ve Miran'dan izleyenleri mest eden 'Reyani' oyunu... İntikamdan doğan imkanız bir aşk masalının anlatıldığı Hercai dizisi ATV ekranında cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Akın Akınözü'nün Miran Aslanbey ve Ebru Şahin'in Reyyan Şadoğlu karakterleri canlandırdığı dizi ikinci sezona da bomba gibi giriş yaptı. Hercai dizisinin yayınlanan 18. yeni bölüm (son bölüm) özel sahnelerini ve Hercai 19. yeni bölüm fragman videolarını ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

Reyyan ve Miran'dan izleyenleri mest eden 'Reyani' oyunu... | Hercai 18. yeni bölüm (son bölüm) sahne

Reyyan ve Miran'dan izleyenleri mest eden 'Reyani' oyunu... İntikamdan doğan imkanız bir aşk masalının anlatıldığı Hercai dizisi ATV ekranında cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Akın Akınözü'nün Miran Aslanbey ve Ebru Şahin'in Reyyan Şadoğlu karakterleri canlandırdığı dizi ikinci sezona da bomba gibi giriş yaptı.

Hercai dizisinin yayınlanan 18. yeni bölüm (son bölüm) özel sahnelerini ve Hercai 19. yeni bölüm fragman videolarını ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.