26 Ekim 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
25.10.2019

Hercai 18. yeni bölüm izle! Hercai son bölüm

ATV'nin fenomen dizisi Hercai 18. bölüm izle! İzleyenleri ekran başına kilitleyen Hercai 18. yeni bölümüyle sevenleriyle buluştu. Hercai'nin 18. yeni bölümünde; Bugüne kadar Azize Aslanbey yüzünden kimsenin konuşmaya cesaret edemediği gerçekler Reyyan'ın cesur hamlesiyle gün yüzüne çıkmaya başlar. Geçmişin sırları bir bir ortaya dökülürken Reyyan'ın yüreğine bir umut doğar: Miran gerçekleri öğrenecek ve intikamdan vazgeçecek! Hercai'nin 18. yeni bölümü izle

Hercai 18. Bölüm izle yeni bölüm izle

Reyyan'ın gelinliğiyle atıldığı meydana Miran Aslanbey'in eşi olarak dönmesine içerleyen Azize, Miran'a Reyyan'ın kendisiyle Azat'ın hayatı için evlendiğini söylemiş ve Reyyan'ın nottan bahsetmesi üzerine zor durumda kalmıştır. Son olanlar Reyyan ile Miran'ın birbirlerine olan aşkını ve güvenini daha da kuvvetlendirirken hırs içindeki Azize'nin Miran'ın sormuş olduğu soruya vereceği cevap bundan sonra yaşanacakların kaderini değiştirir. Bugüne kadar Azize Aslanbey yüzünden kimsenin konuşmaya cesaret edemediği gerçekler Reyyan'ın cesur hamlesiyle gün yüzüne çıkmaya başlar. Geçmişin sırları bir bir ortaya dökülürken Reyyan'ın yüreğine bir umut doğar: Miran gerçekleri öğrenecek ve intikamdan vazgeçecek! Bir yandan Reyyan, Miran'ın intikamdan vazgeçmesi için elinden geleni ardına koymazken, diğer yandan Azize Aslanbey yeniden intikam planına dahil etmek için Miran'ı en hassas noktasından vurmak için cesur bir hamle yapar. Yaşananlardan sonra Miran karısının yanında mı duracak yoksa yıllardır sadakatle bağlı olduğu babaannesini mi seçecek?

Hercai son bölüm izle 25 Ekim Cuma

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Hercai 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 18. yeni bölüm izle! Hercai son bölüm
Hercai 18. yeni bölüm izle! Hercai son bölüm
Miran ve Reyyan'ın Reyhani oyunu | Hercai 18. yeni bölüm
Miran ve Reyyan'ın Reyhani oyunu | Hercai 18. yeni bölüm
Hercai 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 17. son bölüm tek parça kesintisiz izle
Hercai 17. son bölüm tek parça kesintisiz izle
Hercai 17.yeni bölümde Miran'ın net kararı! Geçmişi ikimiz de biliyoruz!
Hercai 17.yeni bölümde Miran'ın net kararı! Geçmişi ikimiz de biliyoruz!
Hercai 17.yeni bölümde yüzleşme! Seni bugünler için yetiştirdim!
Hercai 17.yeni bölümde yüzleşme! Seni bugünler için yetiştirdim!
Hercai'de geceye damga vuran sahne! Miran’ın Reyyan’a sürprizi!
Hercai'de geceye damga vuran sahne! Miran’ın Reyyan’a sürprizi!
Hercai 17. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Hercai 17. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Hercai 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 16. bölüm tamamını kesintisiz izle
Hercai 16. bölüm tamamını kesintisiz izle
Reyyan Şadoğlu kimdir?
Reyyan Şadoğlu kimdir?
Daha Fazla Video Göster