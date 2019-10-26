Reyyan sevdası için her şeyi göze alıyor. “Ben sevdamın peşinden geldim…” İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalının anlatıldığı Hercai dizisi ATV ekranında cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Akın Akınözü'nün Miran Aslanbey ve Ebru Şahin'in Reyyan Şadoğlu karakterleri canlandırdığı dizi ikinci sezona da bomba gibi giriş yaptı. Hercai dizisinin yayınlanan 18. yeni bölüm (son bölüm) özel sahnelerini ve Hercai 19. yeni bölüm fragman videolarını ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

Reyyan sevdası için her şeyi göze alıyor... | Hercai 18. yeni bölüm (son bölüm) sahne

Reyyan sevdası için her şeyi göze alıyor. "Ben sevdamın peşinden geldim…" İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalının anlatıldığı Hercai dizisi ATV ekranında cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Akın Akınözü'nün Miran Aslanbey ve Ebru Şahin'in Reyyan Şadoğlu karakterleri canlandırdığı dizi ikinci sezona da bomba gibi giriş yaptı.

Hercai dizisinin yayınlanan 18. yeni bölüm (son bölüm) özel sahnelerini ve Hercai 19. yeni bölüm fragman videolarını ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.