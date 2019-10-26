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26.10.2019

Miran ve Hazar anlaşıyor... | Hercai 18. yeni bölüm (son bölüm) sahne

Birlikte hareket etmemiz lazım! Miran ve Hazar anlaşıyor. İntikamdan doğan imkanız bir aşk masalının anlatıldığı Hercai dizisi ATV ekranında cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Akın Akınözü'nün Miran Aslanbey ve Ebru Şahin'in Reyyan Şadoğlu karakterleri canlandırdığı dizi ikinci sezona da bomba gibi giriş yaptı. Hercai dizisinin yayınlanan 18. yeni bölüm (son bölüm) özel sahnelerini ve Hercai 19. yeni bölüm fragman videolarını ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

Miran ve Hazar anlaşıyor... | Hercai 18. yeni bölüm (son bölüm) sahne

Birlikte hareket etmemiz lazım! Miran ve Hazar anlaşıyor. İntikamdan doğan imkanız bir aşk masalının anlatıldığı Hercai dizisi ATV ekranında cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Akın Akınözü'nün Miran Aslanbey ve Ebru Şahin'in Reyyan Şadoğlu karakterleri canlandırdığı dizi ikinci sezona da bomba gibi giriş yaptı.

Hercai dizisinin yayınlanan 18. yeni bölüm (son bölüm) özel sahnelerini ve Hercai 19. yeni bölüm fragman videolarını ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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