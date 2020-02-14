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14.02.2020

Hercai'de Elif için en zor karar! “Bu intikamı bitireceğim!”

İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalının anlatıldığı Hercai dizisi ATV ekranında cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Akın Akınözü'nün Miran Aslanbey ve Ebru Şahin'in Reyyan Şadoğlu karakterleri canlandırdığı dizi ikinci sezona da bomba gibi giriş yaptı. Hercai dizisinin yayınlanan 32. yeni bölüm (son bölüm) özel sahnelerini ve fragman videolarını ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz...

Hercai 32. Bölümüne Miran'ın kardeşi Elif'in kendini feda etmek istemesi damga vurdu.

Nikâhtan kaçan Elif'in peşine düşen Şadoğulları, Aslanbey konağına çıkarma yaptı. Burada silahlarla karşılanan Şadoğulları'nı büyük bir sürpriz beklemekteydi. Azize Aslanbey'in yıllarca inşa ettiği kini, Elif canını ortaya koyarak bitirmek istiyordu.

BALKONA ÇIKTI, NEFESLER BUZ KESTİ!

Elif'in sevdiklerinin daha çok incitilmesine kalbi dayanmadı. Üst kattaki korkulukların üstüne çıktı. "Durun artık yeter" diye bağırması avludaki uğultunun bir anda kesilmesine sebep oldu. Kavga, bağrışlar ve patlayan silahlar yerini buz gibi bir sessizliğe bıraktı. Bütün gözler Elif'e çevrildi, kendini aşağı bırakmaması için ikna çabaları başladı.

"ELİF'İ AZAT KURTARDI!"

Uzaktan sevmenin ne demek olduğunu bilen Azat, Elif'in kendini feda etmesine dayanamadı. Aynı acıları Elif'in de yaşamasını istemedi. Azize'nin konağında ölümü seçen Elif, Azat ile birlikte bir hayat yaşayacaktı. Bu ise birilerini hoşuna gitmeyecekti.

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