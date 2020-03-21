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21.03.2020

Hercai 37.yeni bölüm | Yaren, Harun'a silah çekiyor!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai'nin 37.yeni bölümü yayınlandı. Hercai'nin 37.yeni bölümünde "Namluyu doğrultuyorsan, tetiği de çekeceksin!" sözleri dikkat çekiyor. Hercai 37.yeni bölüm özel videoları ahaber.com.tr'de...

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