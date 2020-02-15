Hercai 33. son bölüm fragmanı yayınlandı | Hercai yeni bölüm fragmanı izle

Hercai 33. son bölüm fragmanı izle! ATV ekranlarının fenomen dizisi Hercai, reyting rekorlarını altüst etmeye devam ediyor. 32. bölümüyle büyük beğeni alan Hercai dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyordu. Diziseverler, "Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı" sorusuna yanıt arıyor. 21 Şubat Cuma günü ATV ekranlarında yayınlanacak olan Hercai dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai 33. bölümünde "Biri bizi takip ediyor!" sözü damga vuruyor. İşte Hercai 33. yeni bölüm fragmanı...