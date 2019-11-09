Hercai 19. yeni bölüm izle! Hercai son bölüm

Hercai 20. yeni bölüm izle! ATV ekranlarında yayınlanan, izleyenleri ekran başına kilitleyen Hercai 20. son bölüm izleme ekranı dizi severler tarafından araştırılıyor. Hercai 20. son bölüm tek parça kesintisiz izleme linki haberimizde bulunuyor. Hercai 20. yeni bölümünde bu hafta; Masumiyetini kanıtlamak için Miran ve Reyyan’la konuşmak için Aslanbey konağına giden Hazar hiç beklemediği bir durumla karşılaşır. Reyyan avluda hareketsiz yatan babasının başında Miran’ı gördüğünde büyük bir şok geçirir. İşte heyecan dolu Hercai 20. bölüm izleme ekranı!.

Masumiyetini kanıtlamak için Miran ve Reyyan'la konuşmak için Aslanbey konağına giden Hazar hiç beklemediği bir durumla karşılaşır. Reyyan avluda hareketsiz yatan babasının başında Miran'ı gördüğünde büyük bir şok geçirir. Bugüne kadar Miran'ı intikamdan vazgeçirmeye çalışan ve babasının masum olduğunu savunan Reyyan'ın olaylar karşısında Miran'a olan güveni büyük bir sınavdan geçecektir. Hazar'a karşı öfkesini her fırsatta dile getiren Miran, Hazar'ın düşmesiyle bütün şüpheleri üstüne çeker. Miran ve Reyyan'ın aşkları en büyük sınavını verirken, acaba 27 yıllık acı ve öfkenin sonucunda Hazar Şadoğlu'nun hayatına kast eden kişi gerçekten Miran Aslanbey midir? Yoksa her geçen gün gittikçe kuvvetlenerek büyüyen bu masalsı aşkın sonsuza kadar yarım kalmasını isteyen başka birisi midir?