Hercai 19. yeni bölüm izle! Hercai son bölüm

Hercai 19. bölüm izle! ATV'de her hafta izlenme rekorları kıran Hercai 19. son bölüm tek parça izle! Cuma akşamlarının fenomen dizisi Hercai sevenleri tarafından her hafta büyük bir heyecanla bekleniyor. Miran ve Reyyan aşkının izleyicileri ekran başına kilitlediği Hercai 19. bölümde bu hafta; bugüne kadar oynadığı oyunlarla her istediğine sahip olan Azize Aslanbey, Miran ve Reyyan’ın aşkı karşısında daha fazla direnemez ve yıllardır Miran’ın üzerinde kurmuş olduğu hakimiyet parçalanmaya başlar. Babaannesinin oynadığı oyunu ortaya çıkaran Miran ilk defa yüzleştiği bu gerçekle sarsılırken, gözleri önünde sevdiği adamın acı çekmesine dayanamayan Reyyan sevgisiyle Miran’ın yaralarını sarmaya çalışır. İşte, Hercai 19. bölüm tek parça izleme ekranı!

Azize'nin intikam sevdası uğruna masum insanların hayatlarını cehenneme çevirmesine artık seyirci kalamayan Esma, Azize'yi durdurmak için Dilşah'ın kendisine emanet ettiği mektubu Hazar'a teslim eder. Yıllar önce büyük bir sevdayla bağlandığı Dilşah'ın geçmişten uzattığı yardım eli sayesinde Miran'a doğruları ispatlayacağına inanan Hazar acaba Azize'ye karşı verdiği bu mücadeleyi kazanıp Miran'ı suçsuz olduğuna inandırmaya çalışırken, Reyyan'ı Aslanbey konağından çıkarabilecek midir?