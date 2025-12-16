Viral Galeri Viral Tıkla Kağıthane’de eski eş dehşeti yaşattı! Sokak ortasında başına silah dayadı

Kağıthane'de 21 yaşındaki Yağmur S.E. daha önceden uzaklaştırma kararı olan boşanma aşamasındaki eşi Bilal E.'nin evine çocuklarını götürdü. Kendisiyle konuşma bahanesiyle dışarı çıkan Bilal E., konuşmayı reddeden Yağmur S.E.'yi sokak ortasında tekme ve yumruklarla darbetti. Kadının ağlayarak çığlık attığı olayda Bilal E., elindeki silahı kadının başına dayadı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 16.12.2025 14:07 Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 14:55
Olay, 13 Aralık Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yağmur S.E., şiddetli geçimsizlik nedeniyle Bilal E.'den ayrıldı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Ailesiyle yaşamaya başlayan Yağmur S.E. ise çocuklarını boşanma aşamasında olduğu eşinin görmesi için eve götürdü. Çocuk girdikten sonra dışarı çıkan Yağmur S.E.'nin arkasından gelen Bilal E. kadına konuşmak istediğini söyledi. Kadının konuşmayı reddetmesi üzerine ısrarına devam eden Bilal E. bir süre sokakta bekledi.

KADINI DARBEDİP BAŞINA SİLAH DAYADI

Bilal E. ardından kadını arabanın arkasına sıkıştırarak darbetmeye başladı. Vatandaşların gözü önünde tekme ve yumruklarla saldıran Bilal E., kadına küfür de etti. Kadının bağırarak ağladığı olay sırasında bazı vatandaşların müdahale etmesi üzerine Bilal E., silahını çekti.

Kadının başına silah dayayan Bilal E. ardından da çevredeki vatandaşları tehdit etti. Daha sonra aşağı doğru koşarak sokaktan uzaklaşan Bilal E., bir süre sonra gözden kayboldu.

Kadının 'Polis çağırın' diyerek ağladığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

