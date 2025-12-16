Kağıthane’de eski eş dehşeti yaşattı! Sokak ortasında başına silah dayadı
Kağıthane'de 21 yaşındaki Yağmur S.E. daha önceden uzaklaştırma kararı olan boşanma aşamasındaki eşi Bilal E.'nin evine çocuklarını götürdü. Kendisiyle konuşma bahanesiyle dışarı çıkan Bilal E., konuşmayı reddeden Yağmur S.E.'yi sokak ortasında tekme ve yumruklarla darbetti. Kadının ağlayarak çığlık attığı olayda Bilal E., elindeki silahı kadının başına dayadı.
