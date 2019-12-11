“Sende bittin, Haşmet de bitti!” | EDHO son bölüm

“Sende bittin, Haşmet de bitti!” Tipi, Emine ve Haşmet'in evlendiğini öğreniyor! | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 151. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.