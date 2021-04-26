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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. yeni bölüm fragmanı izle! "Savaş başladı artık; geçmiş olsun!"

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Giriş: 26.04.2021 13:09
Güncelleme:26.04.2021 13:09
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. yeni bölüm fragmanı! 6 sezondur ATV ekranlarında fırtınalar estiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fenomen dizinin 192. yeni bölüm fragmanında "Savaş başladı artık; geçmiş olsun!" sözleri dikkat çekti. EDHO 192. yeni bölüm fragmanı izle...

Hızır Çakırbeyli, Tuncay'ı infaz ettikten sonra hedefine Rıdvan ve çetesini koyar. Düşmanını tanımak için ayağına giden Hızır Çakırbeyli, savaş çanları çalan Rıdvan'a 24 saat süre verir. Yapılan görüşmede Tipi'yi kızdırmak için merhum eşi Gönül'e iftira atan Macit ise yaptığı hatayı hayatıyla öder. Tipi'nin Macit'i infaz etmesi savaşın fitilini ateşler. Tuncay ve ekibinin yaptığı hataya düşmeyen Rıdvan, Hızır Çakırbeyli ve dostlarını hafife almaz ve gerekli bağlantıları önceden kurar.

Kardeşi Macit'in intikamını almak için gözünü karartan Rıdvan, hedefine Tipi'yi koyar. Hızır Çakırbeyli ise Tuncay'dan sonra daha büyük bir düşmanla karşı karşıya kaldığının farkındadır. Hızır Çakırbeyli'nin vereceği bu savaşta en büyük desteği ise yeğeni Alpaslan ve eski düşmanı Yaman Korkmaz olur. İlyas ve Ömür Çakırbeyli arasındaki gerilim gün geçtikçe artmaya devam eder.

Eşinin hayatından endişe ettiği için işlerden elini çekmesini isteyen Ömür, İlyas Çakırbeyli'yi köşeye sıkıştırır ve ağzından boşanma kelimeleri dökülür. Eşinin her zaman desteğini isteyen İlyas Çakırbeyli, aradığını bulamaz. Ömür'ün İlyas Çakırbeyli'ye karşı bu tavrı Pınar'ın işine gelir. Karı koca arasındaki gerilimden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli ise olaya müdahale etmek ister. Hızır Çakırbeyli'nin bu hamlesi İlyas'ın evi terk etmesini engelleyemez.

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EDHO yeni bölüm fragmanı! Savaş başladı artık; geçmiş olsun!
EDHO yeni bölüm fragmanı! "Savaş başladı artık; geçmiş olsun!"
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