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Videolar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Videoları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199. yeni bölüm fragmanı | EDHO sezon finali fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199. yeni bölüm fragmanı | EDHO sezon finali fragmanı

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Giriş: 14.06.2021 12:47
Güncelleme:14.06.2021 12:49
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199. yeni bölüm fragmanı! 6 sezondur ekranda fırtınalar estiren fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali fragmanı yayınlandı. EDHO'nun 199. bölüm tanıtımına "Hedefe kendimi koyacağım!" sözü damga vurdu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm fragmanı...

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar.

Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.

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