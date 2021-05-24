24 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Videoları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölüm fragmanı izle | "Öldürmeye gideceğiz, öldüreceğiz!"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölüm fragmanı izle | "Öldürmeye gideceğiz, öldüreceğiz!"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.05.2021 14:56
Güncelleme:24.05.2021 14:57
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölüm fragmanı izle! 6 sezondur ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO'nun 196. bölüm fragmanında "Öldürmeye gideceğiz, öldüreceğiz!" sözü dikkat çekti. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı...

Hızır Çakırbeyli, verdiği savaşta tek tek sevdiklerini kaybeder. Hızır Ali'nin Didem'le evlendiği gün saldırıya uğramasıyla şok yaşayan Çakırbeyli ailesi, Didem'in acı haberi ile yıkılır. Kızının ölüm haberiyle kendini kaybeden Haşmet Façalı ise saldırının arkasındaki isim olan Rıdvan'ın mekanı basar. Rıdvan'ın adamlarını tek tek indiren Haşmet Façalı, yediği kurşunlarla yere yığılır. Gelinin öldüğü gün dostu Haşmet Façalı'yı da kaybetmek istemeyen Hızır Çakırbeyli, elinden geleni yapar. Yaşanan onca karmaşanın arasında oğlundan gelen sevindirici haberle bir nebzede olsa içi rahatlayan Hızır Çakırbeyli, düşmanını yok etmek için kolları sıvar. Topyekûn savaşa hazır olan Çakırbeyli ailesi ve dostları, bu uğurda her şeyi yapmaya hazırdır. Hızır Çakırbeyli, hala hedef olan oğlu Hızır Ali'yi koruma görevini ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'ye verir. Tek tek aile üyelerini kaybeden Rıdvan, bu kez de bombalı saldırı yapmak için kolları sıvar.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
EDHO 196. bölüm fragmanı izle | Öldürmeye gideceğiz, öldüreceğiz!
EDHO 196. bölüm fragmanı izle | "Öldürmeye gideceğiz, öldüreceğiz!"
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölüm fragmanı izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölüm fragmanı izle
EDHO 194. bölüm fragmanı izle
EDHO 194. bölüm fragmanı izle
EDHO 193. yeni bölüm fragmanı izle
EDHO 193. yeni bölüm fragmanı izle
Tipi, Gönül'e kavuşuyor
Tipi, Gönül'e kavuşuyor
EDHO yeni bölüm fragmanı! Savaş başladı artık; geçmiş olsun!
EDHO yeni bölüm fragmanı! "Savaş başladı artık; geçmiş olsun!"
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
EDHO 189. yeni bölüm fragmanı izle!
EDHO 189. yeni bölüm fragmanı izle!
EDHO 188. yeni bölüm fragmanı izle!
EDHO 188. yeni bölüm fragmanı izle!
187. bölüm fragmanı yayınlandı! Kimsesiz Doğan öldü...
187. bölüm fragmanı yayınlandı! "Kimsesiz Doğan öldü..."
EDHO 186. yeni bölüm fragmanı izle!
EDHO 186. yeni bölüm fragmanı izle!
Daha Fazla Video Göster