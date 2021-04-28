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EDHO 192. yeni bölüm | Tipi, EDHO'ya böyle veda etti

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Giriş: 28.04.2021 01:01
EDHO'nun 192. bölümünde ünlü oyuncu Savaş Özdemir'in canlandırdığı Tipi karakteri diziye veda etti. Tipi'nin EDHO'dan ayrıldığı anlar atv izleyicisini ekranları başına kilitlerken sosyal medyada gündem oldu. Bir sosyal medya kullancısı, "Dizi tarihinde Süleyman Çakır’dan sonra ölümüne yas tutulacak tek adam #Tipi ‘dir!" ifadelerini kullanarak duygularını dile getirdi.
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