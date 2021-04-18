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Videolar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Videoları "Hepinizi tek tek öldüreceğim!" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 191. bölüm fragmanı yayınladı

"Hepinizi tek tek öldüreceğim!" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 191. bölüm fragmanı yayınladı

A Haber
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Giriş: 18.04.2021 23:34
Güncelleme:18.04.2021 23:46
Altıncı sezonunda da salı akşamlarının vazgeçilmesi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) aksiyon dolu sahneleriyle seyircinin beğenisini kazanıyor. Oktay Kaynarca'nın Hızır Bey karakterini canlandırdığı dizinin nefes kesen 191. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Hızır'ın "Hepinizi tek tek öldüreceğim!" sözleri damga vurdu. İşte 20 Nisan 2021 Salı günü ATV ekranında yayınlanacak yeni bölümün fragmanının videosu...

atv'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" yine aksiyon dolu bir bölümle Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu. Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne Ceylan'ın intikamının Alparslan tarafından alınması damga vurdu. Heyecan dolu bölümde önce Tuncay'ın ölümüyle alevlenen savaşta İlhan ve Ercan, Hızır Çakırbeyli'ye Yavuz ve Bahar üzerinden tuzak kurdu. Kurulan tuzakta Hızır Çakırbeyli'yi kurtaran ise Bahar'ın cesareti oldu. Sıkılan kurşunun önüne atlayan Bahar, Hızır Çakırbeyli'nin kollarında ölüme düştü. Dizinin final bölümünde ise Alparslan ortaya çıktı. Ceylan'ın ölüm emrini veren istihbaratçı İlhan'a beklenmedik anda baskın düzenleyen Alparslan, İlhan'ı öldürerek Ceylan Çakırbeyli'nin intikamını aldı.

EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Tüm Kişiler'de %10,85 izlenme oranı ve %23,26 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 190. bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
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