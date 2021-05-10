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Videolar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Videoları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm fragmanı izle | EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm fragmanı izle | EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

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Giriş: 10.05.2021 12:38
Güncelleme:10.05.2021 13:03
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı izle! 6 sezondur ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO'nun 194. bölüm fragmanında ''Hedefte sen varsın sen!'' sözü dikkat çekti. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı...

Ortak düşmana karşı İshak ve ekibiyle el sıkışarak birlikte mücadele etmeye karar veren Hızır Çakırbeyli, attığı bu adım sayesinde Yaman Korkmaz ve ailesinin hayatını kurtarır. İshak'ın verdiği istihbarat sayesinde yapılacak baskını dakikalar önce haber alan Yaman Korkmaz ve ailesi çatışmadan sağ kurtulur. Bu kurtuluşun en büyük etkeni ise haber vermekle yetinmeyip Yaman Korkmaz'ın yardımına koşan İshak olur.

Ömür Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli arasındaki gerilim tüm aileyi sarar. Haşmet Façalı'nın olayı anlamadan İlyas Çakırbeyli'ye attığı kafa, artık aile meselesi olmaktan çıkar ve masanın konusu haline gelir. Hızır Çakırbeyli'nin ortamı yumuşatması için topladığı masada İlyas Çakırbeyli'nin tavrı net olur. Geri adım atmayan Haşmet Façalı ise tüm masayı karşısına alır. Eşinden boşanmak üzere olan İlyas Çakırbeyli ise yaşadığı bunalım yüzünden gözünü karartır ve ölmek pahasına düşmanı tek tek indirmeye yemin eder. İlyas Çakırbeyli'nin bu planlarında en büyük destekçisi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

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