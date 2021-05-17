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Videolar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Videoları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölüm fragmanı izle | EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölüm fragmanı izle | EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

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Giriş: 17.05.2021 12:50
Güncelleme:17.05.2021 12:51
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölüm fragmanı izle! 6 sezondur ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO'nun 195. bölüm fragmanında "O Hızır'ın oğlunu öldüreceksin!" sözü dikkat çekti. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı...

İlyas Çakırbeyli'nin Pınar'la birlikte kurduğu oyun Ömür Çakırbeyli'nin son anda mekanı basmasıyla bozulur. Tüm düşmanlarını tek seferde temizlemeyi planlayan İlyas Çakırbeyli, sadece Rıdvan'ın oğlu Musa'yı öldürebilir.

Oğlunun intikamını almak isteyen Rıdvan ise kana kan diyerek okları Hızır Çakırbeyli'nin oğlu Hızır Ali'ye çevirir. Kendisinden habersiz yapılan planlardan rahatsız olan Hızır Çakırbeyli, duruma el koyarak kendi oyunun kurmak için kolları sıvar.

Haşmet Façalı, İlyas ve Ömür arasındaki gerginlik yüzünden köprüleri yıkmaya hazırdır. Fakat Didem'in aşkı, iki aile arasında yeni bir başlangıç yaptırır. Didem ve Hızır Ali'nin bu durumuna müdahale eden Hızır Çakırbeyli, Haşmet Façalı ile konuşarak sevenlerin kavuşmasını ister. Çıkan savaş yüzünden nikah merasimini evlerinin bahçesinde yapma kararı alan Hızır Çakırbeyli, oğlu Hızır Ali'ye ve Didem'e yapılacak saldırıyı yine de engelleyemez.

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