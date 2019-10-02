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02.10.2019

EDHO 141. yeni bölüm fragmanı izle | EDHO 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 141. yeni bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkacak. EDHO'nun 141. bölümünde üretilen yeni silahın ticaretini yapmaya çalışan Hızır'ın karşısına büyük bir engel çıkar. Ağabeyinin ölüm emrini vererek edindiği düşmanı Behram, arkasındaki güçler sayesinde silahın satışına mani olacaktır. Etrafını kendi adamlarıyla donatmayı hedeflediği masanın, reisi olmaya göz diken Feyyaz ise bu düşmanlıktan nemalanma fırsatını kaçırmaz. Behram gibi bir düşmanın masadaki yerini kimse kabul etmeyecek olsa da, Hızır, şeytanla karşı karşıya gelebilmek için, onunla aynı yolda yürümesi gerektiğinin farkındadır. Peki, fenomen dizi EDHO'nun 142.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142.bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 141. bölüm fragmanı izle... EDHO 141.BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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