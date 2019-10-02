02 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
02.10.2019

EDHO 141. yeni bölüm kesintisiz full izle | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm tek parça

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 141. yeni bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. EDHO'nun 141. bölümünde üretilen yeni silahın ticaretini yapmaya çalışan Hızır'ın karşısına büyük bir engel çıkar. Ağabeyinin ölüm emrini vererek edindiği düşmanı Behram, arkasındaki güçler sayesinde silahın satışına mani olacaktır. Etrafını kendi adamlarıyla donatmayı hedeflediği masanın, reisi olmaya göz diken Feyyaz ise bu düşmanlıktan nemalanma fırsatını kaçırmaz. Behram gibi bir düşmanın masadaki yerini kimse kabul etmeyecek olsa da, Hızır, şeytanla karşı karşıya gelebilmek için, onunla aynı yolda yürümesi gerektiğinin farkındadır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 141. yeni bölümünü kesintisiz tek parça izle…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 141. Bölüm izle Yeni bölüm izle

Meftun Ailesi'nin başına geçen Feyyaz'ın, yakın zamanda başına bela olabileceğini anlayan Hızır, vakit kaybetmeden harekete geçer. Hızır Ali'ye gizli bir ekip kurmasını söyleyerek verdiği önemli görevle, düşmanından bir adım önde olmayı amaçlamaktadır. Meftunlardan gelecek tehlikelere karşı kuşandığı silahların, Sevda'ya zarar verip vermeyeceği de herkes tarafından merak konusu olacaktır. Feyyaz'ın en büyük dayanağı olan Melike, Çakırbeylilerle akraba olmamak adına elinden geleni ardına koymaz ve bu konuda gözünü ne kadar karartabileceğini kanıtlar. Yeğeni Sevda'ya, Çakırbeylilerin gelini olmanın bedelini göstermek için, ucu Façalılara da dokunacak bir plan hazırlar.

Bunca bela arasında, üretilen yeni silahın ticaretini yapmaya çalışan Hızır'ın karşısına büyük bir engel çıkar. Ağabeyinin ölüm emrini vererek edindiği düşmanı Behram, arkasındaki güçler sayesinde silahın satışına mani olacaktır. Etrafını kendi adamlarıyla donatmayı hedeflediği masanın, reisi olmaya göz diken Feyyaz ise bu düşmanlıktan nemalanma fırsatını kaçırmaz. Behram gibi bir düşmanın masadaki yerini kimse kabul etmeyecek olsa da, Hızır, şeytanla karşı karşıya gelebilmek için, onunla aynı yolda yürümesi gerektiğinin farkındadır.

EDHO son bölüm izle tek parça izle

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EDHO 141. yeni bölüm kesintisiz full izle | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm
EDHO 141. yeni bölüm kesintisiz full izle | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm
Sevda gözyaşlarını tutamadı
Sevda gözyaşlarını tutamadı
Babanın ölümü Çakırbeyliler yüzünden!
Babanın ölümü Çakırbeyliler yüzünden!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO) İlyas, Hızır'a resti çekti
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO) İlyas, Hızır'a resti çekti
Hızır ağabeyin Sevda meselesini daha tırmandıracak mısın?
Hızır ağabeyin Sevda meselesini daha tırmandıracak mısın?
Masamızda oturan adamın kızına sarmak nedir peki!
"Masamızda oturan adamın kızına sarmak nedir peki!"
EDHO'da Hızır'da 'gizli ekip kur' talimatı!
EDHO'da Hızır'da 'gizli ekip kur' talimatı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 141.yeni bölüm fragmanı izle!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 141.yeni bölüm fragmanı izle!
Hızır ve Sevda'nın zorlu sınavı - EDHO
Hızır ve Sevda'nın zorlu sınavı - EDHO
Depoya baskın!
Depoya baskın!
Feyyaz ile Behram'ın Hızır'ı bitirme planı - EDHO
Feyyaz ile Behram'ın Hızır'ı bitirme planı - EDHO
Hızır'dan gözdağı: Ben savaşı başlattım...
Hızır'dan gözdağı: Ben savaşı başlattım...
Daha Fazla Video Göster