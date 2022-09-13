Bir Küçük Gün Işığı 3. bölüm fragmanı izle! “Zor ve uzun bir yol bizi bekliyormuş!”

Bir Küçük Gün Işığı 3. bölüm fragmanı izle! atv'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı ilk bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. Dizinin merakla beklenen 3. bölüm fragmanına “Zor ve uzun bir yol bizi bekliyormuş!” sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni fragmanı...