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Bir Küçük Gün Işığı 36. bölüm fragmanı! "Ne istiyorsun benden?"

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Giriş: 04.06.2023 17:05
Bir Küçük Gün Işığı 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Ne istiyorsun benden?" sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın final fragmanı...

"Mutlaka Yine Doğar Güneş"

Sude bebeğini düşürür ama Fırat'a bundan bahsetmez. Sude, Elif'in evden ayrılmasına kafayı takar ancak Elif, Güneş olmadan konaktan ayrılmaz. Sude mecburen Elif ve Fırat'ın boşanma gününü beklemeye başlar. Fırat boşanmalarına rağmen Elif'e hala aşkla bakıyordur. Fulya ve Alper'in düğününde bir araya gelirler. Sude, Fırat ve Elif'i son danslarını ederken görür ve ne yaparsa yapsın ikisini ayıramayacağını anlar. Elif, Sude'nin bebeğiyle ilgili şüphelenmeye başlar. Dila'nın psikolojisi iyice bozulur, çarptığı bakıcıyı öldürmeye yeltenir. Sude'nin hamile olmadığının ortaya çıkması an meselesiyken Sude bir karar verir. Peki, Fırat Elif'e kavuşabilecek midir?

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Bir Küçük Gün Işığı final bölüm fragmanı! Seni sonsuza kadar seveceğim!
Bir Küçük Gün Işığı final bölüm fragmanı! "Seni sonsuza kadar seveceğim!"
Bir Küçük Gün Işığı 36. bölüm fragmanı! Ne istiyorsun benden?
Bir Küçük Gün Işığı 36. bölüm fragmanı! "Ne istiyorsun benden?"
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