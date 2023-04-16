- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Bir Küçük Gün Işığı 30. bölüm 2. fragmanı! "Evet gerçek bu! Ben senin baban değilim."
"Gitmek mi Zor Kalmak mı?"
Elif, Fırat'ın baba olacağını sandığı zaman ne kadar mutlu olduğunu görür. Bu haksızlığı ona yapmak istemez ve Fırat'tan uzaklaşmaya başlar. Fırat ise Elif'ten vazgeçmemeye kararlıdır. Ona olan aşkını anlatmak için sürprizler yapar. Evlenme teklif edemediği ve hala ilk günkü kadar aşık olduğu için kapattığı restoranda, Elif'e evlenme teklif edip her şeye yeniden başlamak ister. Elif, Fırat'ın aşkına direnemez. Bu sırada Dila, Sinan'la ilişkisini ilerletir. Sinan'ı yemeğe çağırır. Elif'in evinde, Elif'in kıyafetleriyle Sinan'ı karşılarken Ümran, Dila'nın bir şeyler çevirdiğinden kuşkulanmaya başlar. Sude, Fırat'a verdiği ultrason görüntüsüyle Elif'e aralarındaki engeli tekrar hatırlatır. Elif, Fırat için ondan vazgeçmek zorundadır. Fırat her şeyden habersiz Elif'i beklerken Elif boşanma davası açmak için avukatına gider.