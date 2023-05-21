Bir Küçük Gün Işığı 35. bölüm 2. fragmanı! ''Ben her şey için özür dilerim!''

Bir Küçük Gün Işığı 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına ''Ben her şey için özür dilerim!'' sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın 35. bölüm 2. fragmanı...