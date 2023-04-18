Bir Küçük Gün Işığı 31. bölüm fragmanı! "Babamı zehirlediğin çiçek bu mu?"

Bir Küçük Gün Işığı 31. bölüm fragmanı yayınlandı! Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Babamı zehirlediğin çiçek bu mu?" sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın 31. bölüm fragmanı...