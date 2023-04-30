Bir Küçük Gün Işığı 32. bölüm 2. fragmanı! "Beni Güneş'le tehdit etmeyen bir tek sen kalmıştın onu da yaptın!"

Bir Küçük Gün Işığı 32. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Beni Güneş'le tehdit etmeyen bir tek sen kalmıştın onu da yaptın!" sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın 32. bölüm 2. fragmanı...