Bir Küçük Gün Işığı 35. bölüm fragmanı! ''O karnındaki bebeğe dua et!''

Bir Küçük Gün Işığı 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına ''O karnındaki bebeğe dua et!'' sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın 35. bölüm fragmanı...