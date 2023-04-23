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Videolar Bir Küçük Gün Işığı Videoları Bir Küçük Gün Işığı 31. bölüm 2. fragmanı! "Siz kocasını öldürmekten çekinmeyen bir kadınsınız!"

Bir Küçük Gün Işığı 31. bölüm 2. fragmanı! "Siz kocasını öldürmekten çekinmeyen bir kadınsınız!"

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Giriş: 23.04.2023 17:21
Güncelleme:23.04.2023 17:21
Bir Küçük Gün Işığı 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Siz kocasını öldürmekten çekinmeyen bir kadınsınız!" sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın 31. bölüm 2. fragmanı...

Fırat, Cemil'in diğer vasiyetini okumuş, Ümran'a hesap sorar. Ümran, Cemil'in, Fırat'ın öz babası olmadığını kabul etmek zorunda kalır ama onu öldürdüğünü kabul etmez. Fırat tüm hayatının yalandan ibaret olduğunu anlamış, artık tek güvendiği kişi Elif'tir. Elif tüm bu olanlardan sonra boşanmak için başlattığı işlemleri durdurur. Fırat bahçede Ümran'ın, Cemil'i zehirlemek için kullandığı bitkiyi bulur. Ümran bitkiyi daha önce görmediğini söyler ancak Fırat kendini ortaya atınca gerçeği itiraf eder. Fırat, Ümran'ı evden kovar ve Dila'dan tüm bu olanları saklamaya karar verir. Ancak Dila, Sude sayesinde gerçekleri öğrenir ve gözünü öfke bürür. Elif, kozlarını paylaşmak için karşı karşıya gelen Dila ve Ümran'ın arasında kalır.

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

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Siz kocasını öldürmekten çekinmeyen bir kadınsınız!
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