Bir Küçük Gün Işığı 33. bölüm fragmanı! "Fırat'tan boşanmıyorum!"

Bir Küçük Gün Işığı 33. bölüm fragmanı yayınlandı! Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Fırat'tan boşanmıyorum!" sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın 33. bölüm fragmanı...

"Çıkmazların Ortasında"

Fırat, Sude'nin yanında uyanır. Geçirdikleri geceyi tam olarak hatırlamaz ve Sude'ye kendisinden uzak durmasını söyler. Sude ise tam tersi herkesin içinde Fırat'a samimi davranmaya başlar. Fırat, Elif'e gerçekleri söylemek ister ama tam bu sırada Elif boşanmaktan vazgeçmiş, ilişkilerini düzeltmek için bir adım atar. Fırat çıkmazların ortasındadır. Sinan, Elif sandığı Dila'nın evli olduğunu öğrenir ve ilişkisini bitirir. Dila, Sinan'ın peşinden koşmaya başlar. Alper ve Fulya nikâh tarihi alırlar ve düğünü çiftlikte yapmaya karar verirler. Elif ve Fırat çiftlikte onlarla buluşur. Elif sevgisinin öfkesinden daha büyük olduğunu fark etmiştir ve her şeye yeniden başlamak ister. Peki Fırat, Sude'yle ilgili gerçeği Elif'e söyleyebilecek midir?