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Bir Küçük Gün Işığı 34. bölüm 2. fragmanı! ''İkimizin de bedel ödemesi gerekiyor!''

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Giriş: 13.05.2023 17:05
Güncelleme:13.05.2023 17:05
Bir Küçük Gün Işığı 34. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına ''İkimizin de bedel ödemesi gerekiyor!'' sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın 34. bölüm 2. fragmanı...

"Yol Ayrımı"

Elif, Fırat'ın kendisini Sude'yle aldattığını öğrenir ve yıkılır. Fırat çok pişmandır ama Elif'in dünyası altüst olmuş, artık kime güveneceğini bilmiyordur. Elif, Güneş'i de alıp evden ayrılmak ister ama Ayten, bu şekilde davranarak Güneş'i arada bıraktığını söyler. Fırat, Sude'den şehri terk etmesini ister. Elif onu istemese de o Elif'ten vazgeçmeyecektir. Bu sırada Sinan, Dila'dan sözde kocasının onu dövdüğünü öğrenir ve konağı basar. Fırat ve Sinan karşı karşıya gelirken Sinan, Fırat'a, Elif'ten uzak durmasını söyler ve işler sarpa sarar. Fırat, Sinan ve Elif arasında neler olduğunu anlamaya çalışırken Sude'nin hamile olduğunu öğrenir. Fırat ya bu bebeğe sahip çıkacak ya da Sude bebeği aldıracaktır. Fırat bir yol ayrımındadır. Elif ise konağa döndüğünde beraberinde Fırat için bir sürpriz getirir.

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’’İkimizin de bedel ödemesi gerekiyor!’’
''İkimizin de bedel ödemesi gerekiyor!''
Ben bir daha birine nasıl güveneceğim?
"Ben bir daha birine nasıl güveneceğim?"
Fırat’tan boşanmıyorum!
"Fırat'tan boşanmıyorum!"
Beni Güneş’le tehdit etmeyen bir tek sen kalmıştın onu da yaptın!
"Beni Güneş'le tehdit etmeyen bir tek sen kalmıştın onu da yaptın!"
Belki bana söylesen babam ölmemiş olurdu...
"Belki bana söylesen babam ölmemiş olurdu..."
Siz kocasını öldürmekten çekinmeyen bir kadınsınız!
"Siz kocasını öldürmekten çekinmeyen bir kadınsınız!"
Babamı zehirlediğin çiçek bu mu?
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