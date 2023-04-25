Bir Küçük Gün Işığı 32. bölüm fragmanı! "Belki bana söylesen babam ölmemiş olurdu..."

Bir Küçük Gün Işığı 32. bölüm fragmanı yayınlandı! Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Belki bana söylesen babam ölmemiş olurdu..." sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın 32. bölüm fragmanı...