30 Ağustos 2022, Salı
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Bir Küçük Gün Işığı 1. bölüm fragmanı! ''O kadını bulana kadar durmayacağım!''
atv ekranlarının yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı'ndan yeni fragman yayınlandı! 5 Eylül Pazartesi günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizinin fragmanına ''O kadını bulana kadar durmayacağım!'' sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni fragmanı...