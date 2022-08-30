Bir Küçük Gün Işığı 1. bölüm fragmanı! ''O kadını bulana kadar durmayacağım!''

atv ekranlarının yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı'ndan yeni fragman yayınlandı! 5 Eylül Pazartesi günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizinin fragmanına ''O kadını bulana kadar durmayacağım!'' sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni fragmanı...