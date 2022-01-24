Sinan Akçıl’ın son şarkısına Müge Anlı ilham oldu

Sinan Akçıl, yayını izlediğinde hep Müge Anlı'nın çok acil bulmamız lazım dediğini, Durum Çok Acil lafına kolaj yaptığını, Müge Anlı'yı Allah'ın Türkiye'den eksik etmemesini ifade ederek ilhamını aldığı şarkının "Durum Çok Acil Gel"in Müge Anlı'nın olduğunu belirtip şarkıyı söyledi.