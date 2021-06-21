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Müge Anlı'daki Büyükşen cinayetinin tek görgü tanığı çiftin kızı canlı yayında...

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Giriş: 21.06.2021 15:15
Güncelleme:21.06.2021 15:18
Müge Anlı Konya'da işlenen Büyükşen ailesi cinayeti yeniden gündeme geldi. Konya’da yaşadıkları evlerinde canice katledilen Metin Büyükşen ve eşi Necla Büyükşen’in katili aradan geçen 3 yıla rağmen bulunmayınca oğulları yeniden Müge Anlı’ya başvurdu. Cinayetlerin tanığının isyan ettiren ifadesinin detayları canlı yayında açıklandı. Büşra Hanım, 3 yıldır kendisini anlatmaya çalıştığını artık kimsenin inanmasını beklemediğini, kimseden de korkmadığını dile getirip karakolda ortam sağlanırsa yüzleşebileceklerini söyledi. Programa gelince kar maskeli kişi ile alakalı net bir şey söyleyememiş olduğundan söz eden Büşra Hanım, bu yüzleştirme olayının karakolda olmasını, Yılmaz'ın da karakola gelmesini istedi.
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