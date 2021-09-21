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Müge Anlı'da şaşırtan kayıp! Ölüm ilanını yazdı ortadan kayboldu

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Giriş: 21.09.2021 12:23
Güncelleme:21.09.2021 12:24
50 yaşındaki Türkan Günday, ‘cenazeme kaç kişi katılır?’ diye düşünerek sosyal medyadan ölüm ilanı verdi. Daha sonrasında ortadan kaybolan ve yaklaşık bir aydır kendisinden hiçbir haber alınamayan Günday’ın ailesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert’e başvurdu. Kardeşi Türkan’ın bir yıl önce boşandığını ve evli olan Ersin Güneş ile aşk yaşadığını, ikili arasında sık sık kıskançlık tartışması yaşandığını belirtti.

Müge Anlı cenazeme kaç kişi katılır diye merak ettiniz mi hiç diye sorup sabahtan beri bunu düşündüğünü söyledi. 50 yaşındaki Türkan Hanım'ın bunu düşündüğünü ve sosyal medyadan ölüm ilanı verdiğini anlatan Müge Anlı, Türkan Hanım'ın 1 yıl önce boşanmış olduğunu, Ersin Güneş isimli evli olan birisini hayatına aldığını söyledi. Türkan Hanım'ın yeğeni Melike Irmaklı, teyzesinin hep "Ersin beni çok kıskanıyor" dediğini, Türkan Hanım'ın ablası Tülin Irmaklı da kardeşinin bazen askılı şortlu kıyafetler giydiğini dile getirdi. Tülin Hanım kardeşinin deli dolu olduğunu, bazen garip hareketlerde bulunduğunu ama kendilerinin buna alıştığını belirtip kardeşi kaybolduktan sonra Ersin Bey'e ulaşmadığını zira hiç nerede kim olduğunu bilmediğini savundu.

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