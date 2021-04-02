Son dakika haberi... ATV'nin izlenme rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ağızları açık bırakan bir olay yaşandı. Müge Anlı'da bugün Erol Karakoç, eşi Nagihan Karakoç ile birlikte canlı yayına katıldı. Cansu ismindeki sevgilisi tarafından dolandırıldığını iddia eden Erol Karakoç, "1 milyon 200 bin liramı çaldı. Kadınlığını kullanıp beni kirletti." açıklamasında bulundu. Eşi Nagihan Karakoç ise kocasının herhangi bir suçu olmadığını belirtti. İşte bugün Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine inanılmaz bir olay yaşandı. Erol Karakoç, eşi Nagihan Hanım ile birlikte canlı yayına çıktı. Evli Erol Karakoç, "Sevgilim Nursel ve yeğeni Cansu, 1 milyon 200 bin liramı çaldı" iddiasını ortaya attı.

Karakoç, "Sevgilim Nursel paramı aldı. Benimle birlikte olmak istedi. Arabada üstüme atladı. Beni kirletti. Alkollüydü. Kadınlığını kullandı." ifadelerini kullandı.

Bu sözler herkesin ağzını açıkta bıraktı. Karakoç, başından geçenleri şöyle anlattı: "Nursel ve Cansu, sürekli benden para istedi. Bir sürü masraf ettim Annelerinin rahatsız olduğunu söylediler para gönderdim. İcra var dediler para gönderdim. Klima yatak oturma odası istediler hepsini aldım. Kene gibi yapıştılar. Yardımcı olalım dedikçe beni soydular. Beni kullandılar."

Kocamın suçu yok. Kadınlığını kullandı. Her şeyimi elimden aldı. Buraya gelip hesabını verecek" dedi. Müge Anlı ise "Niye eşinin suçu yok" dedi.

Kadın ise "Sabah işine gidiyor akşam evine geliyor. Kocamı kandırdılar. Kocamı büyülediler. Her dediklerine inandı. Eşimin bir suçu yok" diye konuştu.

Cansu isimli kişi ise şunları söyledi: "Erol abi bize evli olduğunu söylemedi. Dini nikah istedi. Resmi nikah yapın dedik. Sonra eşya ve koltuk aldılar. Sonra evli olduğunu öğrendik. Yalan söylüyorlar."