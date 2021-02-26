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Müge Anlı'da araştırılmıştı! Duygu Çelikten'in katili Veli Ünder hakim karşısına çıktı - 26.02.2021

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Giriş: 26.02.2021 13:45
Antalya’daki Duygu Çelikten, cinayetinde sanık Veli Ünder ilk kez hakim karşısına çıktı. Duygu Çelikten'i öldürüp Varsak ormanlarına atan Ünder, ifadesinde Çelikten'in silahla kendisini vurduğunu iddia etti. Öldürdüğü sevgilisini parayla ormana gömdürdü. Duygu Çelikten davasında garip savunma...
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