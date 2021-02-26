Antalya’daki Duygu Çelikten, cinayetinde sanık Veli Ünder ilk kez hakim karşısına çıktı. Duygu Çelikten'i öldürüp Varsak ormanlarına atan Ünder, ifadesinde Çelikten'in silahla kendisini vurduğunu iddia etti. Öldürdüğü sevgilisini parayla ormana gömdürdü. Duygu Çelikten davasında garip savunma...