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Müge Anlı'da araştırılan Neslihan Kaya cinayeti 3 günde çözüldü! Katil kıskıvrak yakalandı

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Giriş: 19.11.2021 11:27
Güncelleme:19.11.2021 11:28
Müge Anlı ile Tatlı Sert’te araştırılan Neslihan Kaya cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Gaziantep’te işlenen vahşi cinayetin seyrini değiştirecek iddialara Müge Anlı ve ekibi ulaştı. Yayına bağlanan görgü tanığının ifadeleri ve çektiği görüntüler sonrası katil zanlısı kıskıvrak yakalandı. İşte Neslihan Kaya cinayetiyle ilgili yaşanan son gelişmeler…

Cinayeti itiraf eden katil zanlısının tutuklanarak cezaevine gönderildiğini, gönderilirken de pişmanım dediği görüldü. Katil zanlısının beyaz aracı ile ve haki renkli montu ile çekilmiş sosyal medya görüntüleri olduğu söylendi. Yaklaşık 150 güvenlik kamerası izlendi ve Gaziantep cinayet büro amirliği katil zanlısını belirledi ve yakaladı. Mahkeme kasten öldürme suçu ile Tevfik Darıcıoğlu tutuklandı.

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