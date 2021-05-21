2019 yılında Müge Anlı ile Tatlı Sert’te ele alınan kayıp dosyası tam dört yıl sonra aydınlatıldı. 2017 yılında kaybolan Nalan Şimşek’i için 2019 yılında Müge Anlı’ya başvuran aile, kızlarının başına ne geldiği sorusuna yanıt aramıştı. Programda toplanan deliller ile savcılık tarafından yeniden soruşturma başlatıldı. Nalan Şimşek’i öldüren eşi 4 yıl sonra cezaevine gönderildi.

Müge Anlı, İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde zaten devam eden bir dava olduğunu, savcılığın programdaki söylemleri tek tek incelediğini ve tekrardan ağır ceza mahkemesine sunulduğunu anlattı ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş ve ekibine teşekkür etti. Müge Anlı, dün çıkan kararda, Nalan Hanım'ın kocasının tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı.