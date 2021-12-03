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Günler sonra bulunan Sevda'nın annesinin feryatları yürek yaktı

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Giriş: 03.12.2021 11:58
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir aranan Sevda Kılıç bulundu. 19 Kasım’da ortadan kaybolmasının ardından hiçbir iz bulunamayan Sevda Kılıç’ın yazdığı mektup kafa karıştırmış, komşusuna gönderdiği mesaj ise kafa karıştırmıştı. Günlerdir her yerde aranan Müge Anlı ekibi tarafından metruk binada bulundu. Canlı yayında ailesiyle yüzleşirken annesinin feryatları yürek yaktı.
Sevda’nın annesinin feryatları yürek yaktı
Sevda'nın annesinin feryatları yürek yaktı
Sevda kaldığı metruk binanın yakınlarında bulundu
Sevda kaldığı metruk binanın yakınlarında bulundu
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